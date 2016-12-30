Овидиопольский головорез окружен: подробности двух убийств и попытки берлинского теракта под Одессой (фото,видео)

Одесскую область шокировало кровавое преступление. 29 декабря в пгт Овидиополь произошло двойное убийство. В одной из комнат жилого дома полицейские нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Погибшая 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь были с отсеченными головами.

По подозрению в двойном убийстве правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Сейчас в Одесской области введен в действие оперативный план "Сирена". Более 500 правоохранителей – бойцы КОРДа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и военнослужащие Нацгвардии – прочесывают пригород Одессы, где может скрываться преступник.

К поискам убийцы полиция также привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие.

Головорез направлялся в Одессу и планировал теракт. После двойного убийства в Овидиополе, мужчина направился в Одессу, где на огромном грузовике планировал въехать в толпу людей, повторив теракт в Берлине. Как рассказала сайту "Сегодня.ua" спикер ГУ Нацполиции в Одесской области Елена Войтенко, полицейские успели заблокировать въезд в город. Сейчас беглец скрывается в полях под Одессой.

Спасли большое количество людей, так как он хотел врезаться в толпу в Одессе – спикер полиции

"Большой успех был вчера. Спасибо человеку, который нам позвонил и рассказал, что он (преступник – прим ред) угнал грузовик, едет на Одессу и врежется в толпу. Поэтому мы успели блокировать въезд в город и отвести грузовик в сторону. Он поехал полями, потом выскочил из грузовика. Спасли большое количество людей, так как у него было задекларированное намерение, как он в Одессе врежется в толпу. У нас есть видео, как он несся на угнанном грузовике по улице в Овидиополе, сбивая машины. Он зацепил на трассе автомобиль и не остановился", – сообщила Елена Войтенко.

Беглецу предлагают сдаться. В полиции Одесское области говорят, что мужчина опасен и не исключают, что он может быть вооружен огнестрельным и холодным оружием. Он спрятался в местности, где достаточно много брошенных домов и баз отдыха. Эту территорию правоохранители окружили, а убийце предлагают сдастся.

Фото: dumskaya.net

"Мы взяли в кольцо место, где он находится. Но поскольку у него может быть оружие, мы очень осторожны. С утра стягивается кольцо возле территории, где он прячется. Счастье, что там нет большого количества людей. В кольцо взяли Нацгвардия, полиция, спецподразделения и кинологи с собаками. Мы наблюдаем за ним. Кольцо сжимается. Мы предлагаем ему сдаться хотя бы ради своей семьи. Девочка, которую он убил, – ей бы исполнилось 18 января 3 года. Перед Богом он никогда не оправдается за свое преступление", – добавляет спикер ГУ Нацполиции в Одесской области Елена Войтенко.

Убитой девочке 18 января исполнилось бы 3 года. Перед Богом он никогда не оправдается за свое преступление – спикер полиции

Версии СМИ. Как сообщают одесские журналисты, обезглавленные женщина с дочкой являются родственницами одесского налоговика.

По данным СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы (ГФС) Одессы.

Преступник сначала проник в особняк налоговика, пишет "Думская". В здании никого не было – хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, отрезав им головы, а затем устроил пожар и там. Муж женщины в это время тушил горящий дом шурина, рассказали очевидцы.

Дом, где произошло убийство. Фото: "Таймер" По данным издания, злоумышленнику 31 год, он работал водителем у мужа Ольги, "бизнесмена средней руки". По сообщению другого одесского сайта "Таймер", преступника зовут Дмитрий П. На момент двойного убийства, муж женщины в доме отсутствовал, но там находились родители жертвы. По предварительной информации, они не пострадали. ___________________________________________________________________________________

Сейчас на месте преступления находится руководитель местной полиции Дмитрий Головин, его заместители, а также руководители ряда силовых подразделений и Нацгвардии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что у них есть оперативное видео погони за преступником. На записи мужчина на огромной скорости несется по улице в Овидиополе, сбивая машины.

Опубликовать запись обещают ближе к обеду сегодняшнего дня.

Какое-либо отношении убийцы к органам власти в полиции отрицают.