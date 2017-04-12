Все подробности масштабного пожара в Одессе: огонь уничтожил 15 дачных домов, люди подозревают поджог из мести

Одесситы сетуют, что приводили в порядок дома не один год, а теперь остались только погнутые пламенем металлические каркасы

На побережье Одессы в ночь на вторник произошел масштабный пожар — дотла сгорели 15 дачных домов. По информации спасателей, огонь охватил 1000 "квадратов", а местные подозревают, что их имущество могли поджечь. "Сегодня" побывала на месте ЧП.

Небольшие дачные курени находились на ул. Шкиперской, недалеко от мемориального комплекса 411-й батареи. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4:22. "Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил уже 15 дачных домов. Была угроза взрыва газовых баллонов", — рассказали нам в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области. На месте работали 70 человек и 10 пожарных машин. По словам спасателей, ликвидация огня затянулась, так как дома построили из легковоспламеняющихся материалов, таких как дерево и пластик, а рядом не оказалось пожарных гидрантов и подъездов к морю для забора воды, поэтому ее пришлось возить автоцистернами и качать из моря с помощью мотопомп.

По словам очевидцев, огонь разгорелся в проходе между двумя большими куренями. "Может, кто-то бросил спичку, — размышляют местные. — А ночью был сильный ветер, из-за чего огонь быстро перекинулся на другие дома".

Среди сгоревших домов — и пепелище сторожевого пункта. Охрана там работает круглосуточно, дежурили и в эту ночь, но как разгорелся огонь, не видел никто. "Охранники увидели, что дома горят, и начали ведрами носить воду из моря, чтобы спасти постройки", — рассказал нам местный житель Владимир. А живущий по соседству мужчина помогал бороться с огнем и получил ожоги рук, но обошлось без госпитализации.

Убытки. Люди не смогли спасти дорогостоящую бытовую технику. Фото: В. Серова

Пока спасатели выясняют причину пожара, люди подозревают, что это мог быть поджог. "Тут недавно работали строители. Ходили слухи, что хозяин дома им не заплатил, поэтому это могла быть месть", — признался нам один из местных. А вот в короткое замыкание электропроводки погорельцы не верят и утверждают, что, уезжая с дач на зиму, обязательно выключают коммуникации.

Все, кого коснулась трагедия, с трудом находили для "Сегодня" слова, чтобы описать случившееся. Одесситы сетуют, что приводили в порядок дома не один год, а теперь остались только погнутые пламенем металлические каркасы. "Мы жили тут с мая по сентябрь. На Пасху собирались переезжать, даже продукты уже покупали", — рассказала нам Юлия.

Вместе с домами тут сгорела и дорогостоящая бытовая техника. "Там были стиральные машины, холодильники, ноутбуки. Сгорел даже лодочный мотор", — говорит владелица одного из домов Анжела. И пока кто-то разбирал завалы, пытаясь найти хоть что-то уцелевшее, на пепелище продолжали тлеть остатки имущества погорельцев. "У нас летний душ остался, можем искупаться", — иронизировали местные, добавляя, что жилье не страховали, так что на компенсации не рассчитывают.

Пепелище. Стены и полы выгорели полностью, а металлические каркасы зданий выгнулись от температуры. Фото: В. Серова

ДВОЙНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Помимо спасателей, на месте пожара также побывали правоохранители. "В таких ситуациях сотрудники полиции всегда приезжают на место происшествия — на случай, если есть пострадавшие", — рассказали нам в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области. По факту случившегося проведут фактически двойное расследование: сотрудники областного управления ГСЧС проведут экспертизу для выяснения причин возгорания, а полицейские проверят версию о поджоге.