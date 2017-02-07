Вслед за Саакашвили главы одесских РГА массово ушли в отставку

Сегодня, 20:17

За первую неделю февраля область лишилась сразу шести глав РГА

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников
Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Президент Украины уволил еще одного главу райгосадминистрации в Одесской области. Теперь без руководителя остался Саратский район. "Михаила Лева уволили согласно заявлению, которое он подал", — говорится на официальном сайте гаранта.

Отметим, что за первую неделю февраля область лишилась сразу шести глав РГА. Гарант уволил руководителей Ширяевской, Измаильской, Захарьевской, Лиманской и Окнянской администраций. Большинство из них заняли свои посты во время губернаторства Михаила Саакашвили и теперь примкнули к его партии.
саакашвили, уволил, рга, уволили, в отставку

Вы сейчас просматриваете новость "Вслед за Саакашвили главы одесских РГА массово ушли в отставку". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко, фото Пресс-служба президента

Порошенко уволил трех глав РГА в разных областях

Сегодня, 02:01

Указ об увольнении коснулся чиновников из Одесской, Черниговской и Сумской областей

Одесса

В Одесской области президент уволил пять глав райадминистраций. Фото: president.gov.ua

Порошенко уволил поспорившего с ним одесского чиновника и еще 4 глав райадминистраций

3 Февраля, 23:23

Президент уволил председателей Ширяевской, Измаильской, Захаровской, Лиманской и Окнянской райадминистраций

Политика

Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях, фото Подробности

Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях

24 Января, 01:01

Нового руководителя получил скандально известный Олевский район Житомирской области

Одесса

Порошенко официально представил нового рулевого области Максима Степанова. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Одессе: новый губернатор, митинг и селфи с президентом

12 Января, 21:08

Президент раскритиковал администрацию Саакашвили и поручил заняться дорогами и полосой в аэропорту

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования