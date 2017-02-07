Вслед за Саакашвили главы одесских РГА массово ушли в отставку

Президент Украины уволил еще одного главу райгосадминистрации в Одесской области. Теперь без руководителя остался Саратский район. "Михаила Лева уволили согласно заявлению, которое он подал", — говорится на официальном сайте гаранта.

Отметим, что за первую неделю февраля область лишилась сразу шести глав РГА. Гарант уволил руководителей Ширяевской, Измаильской, Захарьевской, Лиманской и Окнянской администраций. Большинство из них заняли свои посты во время губернаторства Михаила Саакашвили и теперь примкнули к его партии.