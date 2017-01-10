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Взрыв в Одессе, в котором погиб боец "Правого сектора": версии и подробности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/54_main.1483990599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/54_tn.1483990599.jpg Одесса Во время работ по расчистке дома установили: вид эпицентра взрыва и некоторые его характеристики указывают на то, что он, вероятнее всего, произошел из-за применения взрывчатки

Взрыв в Одессе, в котором погиб боец "Правого сектора": версии и подробности (видео)

Сегодня, 08:02

Во время работ по расчистке дома установили: вид эпицентра взрыва и некоторые его характеристики указывают на то, что он, вероятнее всего, произошел из-за применения взрывчатки

Спасательная операция. Выживших в результате взрыва искали почти два десятка спасателей. Фото: пресс-служба ГСЧС Одесской области
Спасательная операция. Выживших в результате взрыва искали почти два десятка спасателей. Фото: пресс-служба ГСЧС Одесской области

В Одессе прогремел взрыв. ЧП произошло в ночь на воскресенье около 00:50. Взрывной волной частный дом на ул. Ефима Геллера разрушило до основания — осталась лишь стена да груда развалин с обломками мебели. В результате трагедии хозяйка дома получила серьезные травмы, еще два человека погибли. В полиции говорят: виной всему — применение взрывчатки.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, взрывом с последующим возгоранием повреждено 70 квадратных метров дома. На месте происшествия работали 19 человек. "Спасена 90-летняя хозяйка постройки, а под завалами обнаружили тела двоих мужчин", — заявили спасатели. Женщину с переломом голени, ушибом грудной клетки и отравлением угарным газом доставили в больницу. Погибшие, по данным одесской полиции, — 67-летний владелец дома и квартирант, участник боевых действий на Востоке, гражданин одного из соседних государств.

Завалы рухнувшего дома разбирали военные, спасатели и полиция. "Во время работ по расчистке дома установили: вид эпицентра взрыва и некоторые его характеристики указывают на то, что он, вероятнее всего, произошел не из-за утечки газа, а из-за применения взрывчатки", — сообщают правоохранители. Версии о том, что именно делали со взрывчатым веществом и мастерили ли в доме самодельное взрывное устройство, в полиции пока не комментируют. "Расследование еще ведется, все улики находятся на экспертизе, и в ближайшие дни ожидаем ее результаты. Пострадавшая сейчас в сознании, с ней тоже пообщаются следователи", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь облуправления Нацполиции Алена Войтенко.

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Дом на Геллера. Во время взрыва крыша строения рухнула, а под обломками остались люди. Фото: пресс-служба ГСЧС Одесской области

Как выяснила "Сегодня", погибший военнослужащий был участником добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", но полгода назад покинул организацию. "Вывозить боеприпасы с передовой категорически запрещается. Бойцов, которые покидают передовую, проверяют внутренние контролирующие органы ДУК, — заверил нас лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и отметил, что привезти боеприпасы в Одессу мог любой военный или доброволец. — Это зависит от личности и могло случиться в любой другой структуре".

А по словам одесского военного эксперта Руслана Форостяка, участники боевых действий иногда пренебрегают запретами. "Бойцы должны сдавать все оружие и боеприпасы, покидая передовую. Но ветераны все равно его привозят, даже у раненых в госпитале иногда находили гранаты и патроны", — рассказал нам Форостяк. Он предполагает, что в доме пытались выплавить тротил из имевшегося у них арсенала с целью дальнейшей продажи.

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Последствия. Завалы разбирали сотрудники полиции, военные и представители ГСЧС. Фото: od.npu.gov.ua

"Украина наводнена незаконным оружием, а представители криминалитета вооружены до зубов. Единственный выход — легализовать продажу короткоствольного оружия, чтобы граждане хоть как-то могли себя защитить", — говорит Форостяк. В то же время представитель гражданской организации "Оберег" Вадим Лабас напоминает, что обо всем незаконном оружии необходимо сообщать в правоохранительные органы.

ОБЫСКИ И ПРИЕМ ОРУЖИЯ

Недавно правоохранители изъяли оружие и гранаты в Арцизском и Подольском районах и уверяют: по мере возможности борются с незаконным оборотом оружия. "Регулярно проходят месячники добровольной сдачи оружия. Проводятся и обыски по оперативной информации, ведь мы не можем проводить обыски без оснований. Также стоит помнить, что достаточно большое количество оружия находится на руках легально", — пояснили "Сегодня" в пресс-службе облУНП.
Одесса, оружие, взрыв, спасатели, боеприпасы, гранаты, ГСЧС

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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