Юг Одессы сползает в море

Оползни продолжают уничтожать побережье Одессы. В микрорайоне Черноморка, что на окраине города, сдвиг грунта уничтожил спуск к морю и часть пляжа. По словам общественников, под угрозой оказались прибрежные постройки.

Экоактивист Руслан Болдижар говорит: в Черноморке обвалился склон практически вдоль всего пляжа. "Пока дома сверху не свалились, но пошли трещинами. Кто может, делает стихийное укрепление", — говорит общественник, полагая, что весенние ливни вскоре приведут к новым оползням. "Сегодня" побывала на месте ЧП и увидела, что от лестницы на так называемом спуске Мигеля осталась лишь небольшая часть, а груды земли вперемешку с ветками и камнями засыпали в этом месте едва ли не половину пляжа, который и без этого был достаточно узким.

В нынешнем горбюджете на берегоукрепительные работы предусмотрели 1,23 млн грн, но достанется ли что-то из этой суммы для побережья в Черноморке, пока не ясно, ведь эта местность относится к городу лишь частично. "Одна часть микрорайона относится к городу, а другая — к поселку Мизикевича Овидиопольского района", — пояснили нам в Одесском горсовете. А в Овидиопольском райсовете нам сообщили, что оползни фиксируют пока лишь на территории села Грибовка.

Эксперты считают, что Черноморка очень подвержена разрушительным процессам. "Когда в 1960-х в Одессе проводились берегоукрепительные работы, они не затронули Черноморку. Побережье там осталось фактически незащищенным", — говорит эколог Владислав Балинский. Тем временем местные арендодатели продолжают зазывать туристов в опасный район, призывая не бояться оползней.

МАСШТАБНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА

Тем временем в Черноморске, где из-за оползня разрушается квартал с элитными коттеджами, уже нашли исполнителей для доработки проекта противооползневых работ. Так, на платформе публичных электронных закупок Управление капстроительства Черноморска закрыло тендеры на 192 тыс. грн на проведение дополнительных исследований места обвала. Еще в 400 тыс. грн обойдется горбюджету корректировка проекта — договоры на ее проведение черноморские чиновники подписали в конце марта.

Одесситы, в свою очередь, говорят о новых оползнях на Трассе здоровья: возле стройплощадки у Ботанического сада и недалеко от Аркадии. Из-за сдвигов грунта постепенно "сползает" Суворовская аллея в парке имени Шевченко, а также склон под бульваром Жванецкого, где трещинами покрылась стена бывшего судоремонтного завода.