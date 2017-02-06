За сбыт метадона в Одессе задержали четырех женщин
Прокуратура области направила обвинительный акт в отношении членов группы в Суворовский районный суд
В Одессе ликвидировали преступную группу, занимавшуюся реализацией метадона на территории города. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении них, сообщила пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что четверо женщин наладили схему реализации метадона на территории Одессы. Между собой два организатора и двое исполнителей общались исключительно по телефону, а метадон сбывали путем закладок в заранее оговоренных местах.
Всего правоохранители установили 11 эпизодов незаконной деятельности группировки.
Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда нашли в автомобиле партию контрабандных сигарет. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле.
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