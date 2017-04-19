Завтра Одессу продолжит штормить

В четверг, 20 апреля, в Одессе и области сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и азовского морей.

Утром и днем в Одессе будет сильный дождь, сопровождающийся сильными порывами северо-восточного ветра. Температура воздуха днем не поднимется выше 5 градусов тепла.

В области к дождю и ветру добавится мокрый снег, а местами и метель.

В Украине разбушевалась стихия. Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую области, а также Крым замело снегом.

В ночь с 18 на 19 апреля непогода оставила без света более 150 населенных пунктов в шести областях страны: Днепропетровской и Харьковской (они пострадали больше всего), а также Полтавской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской.