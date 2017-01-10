Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности

Снегопад, обрушившийся на юг Украины, повлек за собой не только заторы на дорогах, но и человеческие жертвы. Так, в Одесской области два человека погибли, а в Николаевской и Херсонской — десятки людей оказались на больничной койке с обморожениями.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС Одесской области, погибшие — сотрудник облавтодора, у которого во время работ по очистке снега в Татарбунарском районе остановилось сердце, и пограничник из Измаильского отряда. По словам пресс-секретаря Южного регионального управления ГПСУ Андрея Белобородченко, 21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам. "Родители заявили о пропаже сына. Во время поисковой операции его нашли недалеко от дороги уже мертвым", — сообщил нам Белобородченко. Пострадали, ликвидируя последствия стихии, и сами спасатели. "Двое сотрудников службы обморозили пальцы на руках, но им оказали помощь, и их жизни ничего не угрожает", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе облуправления ГСЧС.



Тем временем в Николаевской ОГА сообщают, что 6—10 января медики госпитализировали с обморожением 21 человека. В Херсонской области — 15. "Большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала нам замглавврача Херсонского облцентра экстренной медицины Инесса Чамлай.



Сегодня коммунальщики продолжали устранять последствия стихии: автомобили не могли проехать по трассе Одесса — Кучурган, а дорога на Рени была открыта частично. В Николаевской и Херсонской областях проезд разрешили по всем автомагистралям.