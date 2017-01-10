Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности http://www.segodnya.ua/img/article/7870/29_main.1484072861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/29_tn.1484072861.jpg Одесса 21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам

Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности

Сегодня, 21:17

21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам

Медики госпитализировали с обморожением 21 человека. Фото: ozdorovitel.com
Медики госпитализировали с обморожением 21 человека. Фото: ozdorovitel.com

Снегопад, обрушившийся на юг Украины, повлек за собой не только заторы на дорогах, но и человеческие жертвы. Так, в Одесской области два человека погибли, а в Николаевской и Херсонской — десятки людей оказались на больничной койке с обморожениями.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС Одесской области, погибшие — сотрудник облавтодора, у которого во время работ по очистке снега в Татарбунарском районе остановилось сердце, и пограничник из Измаильского отряда. По словам пресс-секретаря Южного регионального управления ГПСУ Андрея Белобородченко, 21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам. "Родители заявили о пропаже сына. Во время поисковой операции его нашли недалеко от дороги уже мертвым", — сообщил нам Белобородченко. Пострадали, ликвидируя последствия стихии, и сами спасатели. "Двое сотрудников службы обморозили пальцы на руках, но им оказали помощь, и их жизни ничего не угрожает", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Тем временем в Николаевской ОГА сообщают, что 6—10 января медики госпитализировали с обморожением 21 человека. В Херсонской области — 15. "Большинство из них были в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала нам замглавврача Херсонского облцентра экстренной медицины Инесса Чамлай.

Сегодня коммунальщики продолжали устранять последствия стихии: автомобили не могли проехать по трассе Одесса — Кучурган, а дорога на Рени была открыта частично. В Николаевской и Херсонской областях проезд разрешили по всем автомагистралям.
жертвы, спасатели, погибли, обморожение, непогода, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

Сегодня, 20:23

Прогнозы синоптиков неутешительны - морозы продержатся еще несколько дней 

Одесса

Юг Украины накроет новый мощный циклон

Сегодня, 20:16

Власти предупредили, что дороги снова будут перекрыты 

Одесса

Одесситов предупреждают об опасности. Фото: AFP

На Одесскую область надвигается новая волна непогоды

Сегодня, 18:48

В связи со сложными погодными условиями мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу. В ОГА сообщают об ограничении движения транспорта на всех дорогах региона

Крым

Непогода в Крыму: на полуострове гибнут птицы

Сегодня, 15:36

Тревогу одними из первых забили жители Евпатории

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.