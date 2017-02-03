Жизнь в инвалидном кресле: в Одессе стартовал необычный эксперимент

Одесситы с ограниченными возможностями снимут на видео свои передвижения по городу и все, что с ними происходит

Одесситам в режиме реального времени покажут, как людям с ограниченными возможностями живется в городской среде. Вчера в рамках проекта "Країна кожного", который занимается проблемами людей с инвалидностью, стартовала акция "Доступность в реальности". По задумке организаторов, участники проекта, представители маломобильных групп населения, будут передвигаться на инвалидных креслах по городу по своим делам и снимать на видео все, что с ними происходит.

Как рассказали "Сегодня" организаторы, цель акции — рассказать о неудобствах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни: на улицах, в кафе и общественном транспорте. Таким образом активисты хотят обратить внимание власть имущих и общества на то, что городская среда не одинаково доступна для всех жителей Одессы. "Даже центральная улица Дерибасовская доступна для таких людей только на 30%, что говорить о других улицах, — объясняет инициатор проекта Дмитрий Вичик. — У нас есть законы, регулирующие этот вопрос, но их никто не соблюдает".

Маломобильные группы. Одесса остается неудобным городом для колясочников из-за отсутствия пандусов и заездов для инвалидных кресел. Фото: odessa-life.od.ua

Снимать происходящее участники акции будут на смартфоны. "На поясе человека мы закрепим телефон с камерой, которая записывает все передвижения участника эксперимента, — рассказывает Вичик. — Вчера вести прямую трансляцию передвижения участника эксперимента не получилось из-за технических сбоев, но планируем организовать ее в ближайшее время". Видео планируют выкладывать на странице проекта в соцсети

В таком своеобразном реалити-шоу не будет сценариев и продуманных маршрутов, а комментировать происходящее участники будут самостоятельно, если посчитают нужным. "Я хочу показать, насколько не оборудованы областная больница и поликлиника, — рассказывает участник акции Максим Кириллов, который будет ездить с камерой по городу сегодня. — Там нет пандусов, а подъезды для скорой слишком крутые, по ним невозможно подняться самостоятельно". К слову, стать участником такой программы может любой человек, который передвигается на инвалидной коляске. Сейчас стать героями эксперимента согласились семь человек, но организаторы продолжают приглашать людей и планируют снимать выпуски до конца февраля.

Инватакси. Два специальных автобуса бесплатно работают в Одессе. Фото: odessit.ua

ПРОГРАММА. Чтобы улучшить доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями, в прошлом году чиновники утвердили городскую программу "Равенство". По подсчетам авторов программы, в 2016-м в Южной Пальмире проживали 58 000 взрослых и 2860 детей с разными видами инвалидности, а из городского бюджета за три года планируют выделить 23 млн грн на пандусы, перила и подъемные установки на жилых и общественных объектах.

В рамках программы уже работает специальное такси, которое занимается перевозкой людей с I и II группами инвалидности. "Эта услуга бесплатная, но человек, который хочет воспользоваться таким такси, должен предоставить копию паспорта и идентификационного кода, а также медицинскую справку", — рассказал нам заместитель председателя комитета доступности при Одесском горсовете Олег Прохоров, добавив, что два специальных автобуса за месяц совершают около 100 поездок.

Но проблем, по словам Прохорова, в Одессе еще очень много. "В городе необходимо поднять уровень тротуара на остановках, чтобы он совпадал в уровнем пола в общественном транспорте, а также бороться с теми водителями, которые паркуются на местах, предназначенных для маломобильных групп людей", — говорит Прохоров. Также, по его словам, огромный дискомфорт приносит то, что на территорию многих больниц нашего города не разрешают заезжать на своих автомобилях, а новые дома строят без соблюдения условий для передвижения маломобильных групп людей.

БОРЮТСЯ С АВТОХАМАМИ

В борьбе за права людей с ограниченными возможностями одесские активисты совместно с полицейскими проводят рейды по парковкам города, чтобы вычислить автохамов, которые незаконно занимают места, отведенные для представителей маломобильных групп.

"У людей нет понимания, что этого делать нельзя. Часто мы слышим отговорки, дескать, водителю нужно отойти всего на пару минут", — делятся активисты. Если нарушителя застали на месте "преступления", ему выписывают штраф. Если же водителя на месте не оказалось, авто отгоняют на штрафстоянку. "Мы хотим научить людей уважать права других", — объясняют общественники.

Проверки. Активисты и копы освобождают места для парковки. Фото: pushkinskaya.net