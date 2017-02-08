Жуткое ДТП под Одессой: грузовик разорвало на куски

Из-за погодных условий водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник

Сегодня, 8 февраля, на трассе Одесса-Киев произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает "7 канал".

Из-за погодных условий водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате удара грузовик развернуло и практически разворотило.

Водитель грузовика серьезно пострадал. Его госпитализировали с открытым переломом ноги.

Из-за аварии образовалась огромная пробка. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Кучурганы произошла страшная авария. Автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.