Жуткое ДТП под Одессой: грузовик разорвало на куски
Из-за погодных условий водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник
Сегодня, 8 февраля, на трассе Одесса-Киев произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает "7 канал".
Из-за погодных условий водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате удара грузовик развернуло и практически разворотило.
Водитель грузовика серьезно пострадал. Его госпитализировали с открытым переломом ноги.
Из-за аварии образовалась огромная пробка. На месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Кучурганы произошла страшная авария. Автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
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