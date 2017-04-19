Жуткое ДТП в Одессе: лихач на BMW сбил насмерть пешехода

В Одессе сегодня, 19 апреля, произошла авария на Киевском шоссе 27-а. Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода и сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Прибыв на место, патрульные обнаружили автомобиль BMW без дорожных знаков.

По словам свидетелей, на большой скорости он столкнулся с припаркованным автомобилем "ВАЗ-21043", после чего сбил пешехода.

К приезду полиции на месте была бригада скорой помощи. Врач констатировал смерть 49-летней женщины. Водитель иномарки скрылся с места аварии.

На месте происшествия работает следователь.

Ранее сообщалось, что в Одессе на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого с улицей Генерала Ватутина столкнулись две иномарки.