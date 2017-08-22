Жуткое ДТП в Одессе: авто отбросило на женщин с детьми на тротуаре

В Суворовском районе Одессы вчера утром произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетняя девочка и две женщины, находившиеся на тротуаре. По информации патрульных, авария произошла на Николаевской дороге. Водитель грузового автомобиля DAF, ехавший в среднем ряду, попытался перестроиться в крайний правый ряд, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Renault, который двигался по правой полосе.

"В результате столкновения микроавтобус отбросило на тротуар, где он сбил трех пешеходов", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции Одессы, добавляя, что одной из пострадавших оказалась 13-летняя девочка. По словам очевидцев, травмы также получили две женщины. "На место приехали несколько машин скорой. Всех троих забрали в реанимацию в тяжелом состоянии", — пишут очевидцы в соцсетях.

Пока правоохранители оформляли материалы дела, образовалась длинная пробка.

Напомним, в Одессе на "зебре" иномарка насмерть сбила пешехода.