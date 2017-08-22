Жуткое ДТП в Одессе: авто отбросило на женщин с детьми на тротуаре

Сегодня, 06:27

В результате столкновения микроавтобус отбросило на тротуар, где он сбил трех пешеходов

ДТП. После столкновения микроавтобус отбросило на пешеходов. Фото: патрульная полиция Одессы
ДТП. После столкновения микроавтобус отбросило на пешеходов. Фото: патрульная полиция Одессы

В Суворовском районе Одессы вчера утром произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетняя девочка и две женщины, находившиеся на тротуаре. По информации патрульных, авария произошла на Николаевской дороге. Водитель грузового автомобиля DAF, ехавший в среднем ряду, попытался перестроиться в крайний правый ряд, однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с микроавтобусом Renault, который двигался по правой полосе.

"В результате столкновения микроавтобус отбросило на тротуар, где он сбил трех пешеходов", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции Одессы, добавляя, что одной из пострадавших оказалась 13-летняя девочка. По словам очевидцев, травмы также получили две женщины. "На место приехали несколько машин скорой. Всех троих забрали в реанимацию в тяжелом состоянии", — пишут очевидцы в соцсетях.

Пока правоохранители оформляли материалы дела, образовалась длинная пробка.

Напомним, в Одессе на "зебре" иномарка насмерть сбила пешехода.
авария, ДТП, водитель, ребенок, сбил, микроавтобус

Вы сейчас просматриваете новость "Жуткое ДТП в Одессе: авто отбросило на женщин с детьми на тротуаре". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: pixabay.com

В Полтавской области девятилетнюю девочку переехал катер

Вчера, 18:59

Ребенок выпал из лодки и попал под винт, у пострадавшей сильная травма головы 

Запад

На месте аварии. Фото: Нацполиция

Появилось видео с места резонансного ДТП подо Львовом

Вчера, 17:43

Пользователи соцсетей считают, что мужчина в белой рубашке и синих джинсах –  Петр Дыминский

Происшествия

В Киеве тягач переехал женщину, ей могут ампутировать руку и ногу

Вчера, 17:42

Водитель не заметил пешехода на переходе и продолжил путь  

Происшествия

Несмотря на то, что авто было разбито, молодой человек поехал на нем дальше. Фото ГУ НП в Киевской области

Под Киевом парень угнал авто и попал в серьезное ДТП

Вчера, 14:42

Злоумышленника задержали правоохранители, он был пьян

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования