Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (видео)

Младенцев одели в костюмы, которые заботливо сшила малышам их бабушка

Знаменитые пятерняшки из Одессы снялись в новогодней фотосесии.

Об этом в Facebook написала мама малышей Оксана Кобелецкая.

"Для нас этот год был непростым и чудесным одновременно. Мы справились, где-то больше, где-то меньше, но справились. Спасибо всем кто поддерживает нас, кто помогает словом и делом. Наша одесская пятерка передает привет с новогодней фотосессии, в самых лучших костюмах, заботливо сшитых нашей бабушкой", – отметила многодетная мама.

Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис.

Отметим, что рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.