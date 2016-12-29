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Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/5_main.1483022888.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/5_tn.1483022888.jpg Одесса Младенцев одели в костюмы, которые заботливо сшила малышам их бабушка

Знаменитые одесские пятерняшки снялись в новогодней фотосессии (видео)

Сегодня, 16:47

Младенцев одели в костюмы, которые заботливо сшила малышам их бабушка

Одесские пятерняшки вместе с мамой и старшей сестрой. Фото: Facebook / Автор Наталия Кучанская
Одесские пятерняшки вместе с мамой и старшей сестрой. Фото: Facebook / Автор Наталия Кучанская

Знаменитые пятерняшки из Одессы снялись в новогодней фотосесии.

Об этом в Facebook написала мама малышей Оксана Кобелецкая.

"Для нас этот год был непростым и чудесным одновременно. Мы справились, где-то больше, где-то меньше, но справились. Спасибо всем кто поддерживает нас, кто помогает словом и делом. Наша одесская пятерка передает привет с новогодней фотосессии, в самых лучших костюмах, заботливо сшитых нашей бабушкой", – отметила многодетная мама.

Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис. 

Отметим, что рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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