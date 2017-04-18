Близ Черновцов расцвел украинский "кусочек Голландии"

Сегодня, 18:48

Женщина арендовала поле и осенью засадила его, и теперь в поселке Лужаны – полно туристов


Тюльпанное поле расцвело в поселке Лужаны неподалеку от Черновцов. На одном гектаре поля растут полсотни сортов – всего около миллиона цветков различных цветов и оттенков.

Идея засадить целое поле тюльпанами принадлежит местной жительнице Мирославе Мережко. Женщина была на заработках в Голландии, где выращивала цветы, поэтому решила создать такую же красоту в Украине.

Женщина арендовала поле и осенью засадила его луковицами тюльпанов. Сейчас полюбоваться цветами приезжает множество туристов. Полюбоваться красотой можно будет еще около двух недель.
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Источник:

"Сегодня"

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