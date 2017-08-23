Борьба с МАФами началась в Ровно

Сегодня, 15:23

Часто владельцы устанавливают точки продажи в запрещенных местах – на остановках и в рекреационных зонах


Борьба с МАФами добралась до Ровно – предприниматели начали продавать кофе в запрещенных зонах, а рейд по улицам превратился в громкий скандал.

Мобильных кофеен в Ровно работает несколько сотен, причем часто владельцы устанавливают точки продажи в запрещенных местах – на остановках и в рекреационных зонах. В городе всерьез задумались, как упорядочить такую торговлю.

После скандального рейда власть разработала перечень мест, где смогут торговать МАФы. Нарушающих правила предпринимателей будут штрафовать – размер наказания еще определит инициативная группа.
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Источник:

"Сегодня"

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