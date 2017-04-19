Из-за снега затруднено движение на трех трассах Запорожской области

Сегодня, 10:29

Местами высота снега на дорогах достигает 30 сантиметров 

Из-за снега затруднено движение на трех трассах Запорожской области
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

По состоянию на 9:00 19 апреля в Запорожской области из-за снега затруднено движение на двух автодорогах национального значения и одной международной трассе. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

Так, открыто, но затруднено движение транспорта на трассе Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье. На проезжей части – снежный накат, переметы с полей местами до 30 см. Работают четыре единицы техники, дополнительно направлено еще три.

Открыто, но затруднено из-за снежного наката движение транспорта по трассе Н-15 Запорожье – Донецк. Работают две единицы снегоуборочной техники. Такая же ситуация на трассе М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

На других дорогах области снег отсутствует, движение обеспечено. Всего задействовано 11 единиц снегоуборочной техники.

В связи с погодными условиями дорожники просят водителей быть осторожными во время движения в сложных погодных условиях и четко соблюдать Правила дорожного движения. Стоит отказаться от рискованного маневрирования, которое в сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Кроме того, водителям советуют во время сильного ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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Сегодня

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