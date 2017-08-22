Катание на банане в Херсонской области закончилось переломом ключицы

Несчастный случай на воде или халатность операторов аттракциона – в селе Приморское Херсонской области 14ти летняя отдыхающая упала с банана и получила перелом ключицы.

Родители девочки говорят, что работники аттракциона – они же и спасатели, – отказались оказать первую помощь и вызвать медиков. Пострадавшая до фельдшерского пункта сама шла два километра.

У владельца аттракциона есть весь пакет разрешительных документов, говорят в полиции. Пока дело квалифицируют как несчастный случай, но уголовное производство правоохранители открыли.