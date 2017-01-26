ФОТОФАКТ. Место крушения товарного поезда в Черкасской области

Появились первые фото с места крушения товарного поезда в Черкасской области

ЧП произошло на подъездном пути к местному элеватору в Каменке Черкасской области.

Напомним, сегодня в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" произошла авария: с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов, из которых семь пустых и три груженых зерном, самовольно сдвинулись с места.

фото: пресс-центр Одесской железной дороги

В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, перекрыв главные пути и повредив контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением.

Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".