Настоящий клад: в Чернигове школьники откопали древние монеты XVII века

Сегодня, 13:18

В кувшине нашли около полторы сотни польских монет короля Сигизмунда Третьего


В Чернигове дети откопали настоящий клад. Ученики нашли на школьном дворе древние монеты. Натолкнулись случайно, когда помогали педагогам наводить порядок на клумбах.  

"Мы просто копали землю на клумбу. Вова говорит: тут что-то твердое, помогите мне разбить. Думал, что корень. Мы втроем ударили лопатами, а когда уже начали доставать землю, то был кувшин", – рассказывает ученик Черниговской ООШ № 24 Михаил Сочивець.

Кувшин оказался непростым. В нем нашли около полторы сотни древних монет.

"Откуда они взялись – сказать сложно. Без дополнительных каких-либо исследований, без сверки информации. Это монеты начала XVII столетия. Датируют 1622 – 1628 годами. Польские монеты короля Сигизмунда Третьего", – говорит научный сотрудник Черниговского исторического музея имени В. Тарновского Евгений Иванов.

Находка не слишком драгоценна, но чрезвычайно важна как историческое наследие. Сейчас монеты забрали в полицию. Затем их передадут местному историческому музею.

Напомним, в марте в центре Тернополя нашли уникальное подземелье времен Средневековья. 
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Источник:

"Сегодня"

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