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Непогода в Украине: в снежный плен попали скорые с детьми и беременными http://www.segodnya.ua/img/article/7861/41_main.1483777719.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/41_tn.1483777719.jpg Другие регионы Нагрянувшая непогода не оставляет спасателей без дела

Непогода в Украине: в снежный плен попали скорые с детьми и беременными

Сегодня, 10:25

Нагрянувшая непогода не оставляет спасателей без дела

Спасатели трудятся круглые сутки. Фото: dsns.gov.ua
Спасатели трудятся круглые сутки. Фото: dsns.gov.ua

В Кировоградской области в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Об этом сообщает областное ГСЧС.

Так, один из случаев произошел минувшей ночью у с. Куцая Балка, где спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи доставить беременную женщину в больницу.

Кроме того, в Бобринецком районе карете скорой помощи помогли госпитализировать сразу двух больных: ребенка из с. Звездное и женщину из с. Бобринка. 

Напомним, за минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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