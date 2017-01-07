Непогода в Украине: в снежный плен попали скорые с детьми и беременными

В Кировоградской области в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Об этом сообщает областное ГСЧС.

Так, один из случаев произошел минувшей ночью у с. Куцая Балка, где спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи доставить беременную женщину в больницу.

Кроме того, в Бобринецком районе карете скорой помощи помогли госпитализировать сразу двух больных: ребенка из с. Звездное и женщину из с. Бобринка.

Напомним, за минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек.