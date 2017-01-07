Непогода в Украине: в снежный плен попали скорые с детьми и беременными
Нагрянувшая непогода не оставляет спасателей без дела
В Кировоградской области в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Об этом сообщает областное ГСЧС.
Так, один из случаев произошел минувшей ночью у с. Куцая Балка, где спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи доставить беременную женщину в больницу.
Кроме того, в Бобринецком районе карете скорой помощи помогли госпитализировать сразу двух больных: ребенка из с. Звездное и женщину из с. Бобринка.
Напомним, за минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек.
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