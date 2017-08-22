Николаевский губернатор сообщил о присутствии российских судов в украинском порту
Савченко предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту СНБО
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил о неодиночных случаях присутствия некоторых российских буксиров, барж и судов в украинском порту. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром", передает Inshe.Tv.
"Есть неодиночные случаи присутствия некоторых предприятий РФ. У меня есть информация, что определенные буксиры, баржи и суда работают в наших портах, которые принадлежат РФ", – заявил Савченко.
По словам главы Николаевской ОГА, он предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту СНБО.
Также Савчкенко попросил содействия "Укроборонпрома", чтобы "поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства".
Также Савчкенко попросил содействия "Укроборонпрома", чтобы "поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства".
Ранее в Азовском море к берегам Украины приблизилось российское судно.
Комментарии