Николаевский губернатор сообщил о присутствии российских судов в украинском порту

Вчера, 22:33

Савченко предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту СНБО

Алексей Савченко, фото nikvesti.com
Алексей Савченко, фото nikvesti.com

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил о неодиночных случаях присутствия некоторых российских буксиров, барж и судов в украинском порту. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным директором госконцерна "Укроборонпром", передает Inshe.Tv.

"Есть неодиночные случаи присутствия некоторых предприятий РФ. У меня есть информация, что определенные буксиры, баржи и суда работают в наших портах, которые принадлежат РФ", – заявил Савченко.  

По словам главы Николаевской ОГА, он предоставил данные о российском торговом флоте в николаевском порту СНБО.

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Также Савчкенко попросил содействия "Укроборонпрома", чтобы "поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства".

Также Савчкенко попросил содействия "Укроборонпрома", чтобы "поставить это предприятие, которое предоставляет портовые услуги, к предприятию, которое должно подпадать под санкции нашего государства".

Ранее в Азовском море к берегам Украины приблизилось российское судно.
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