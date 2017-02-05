Обознались: в Запорожье по ошибке украли полицейское авто

В Запорожье угнали служебный автомобиль, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики. Об этом сообщает полиция области.

"24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе – на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие", – пояснили в полиции.

Уже через несколько часов место нахождения служебного "ВАЗа" было установлено, как и личности похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, был судим за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

"Злоумышленники похитили автомобиль и отогнали на территорию одного из гаражных кооперативов. В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне – служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые – номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция задержала злоумышленников", – отметили правоохранители.

Угонщики также признались еще в 10 аналогичных преступлениях.