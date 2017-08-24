Полесский заповедник спасли от огня

Сегодня, 14:12

Пожар начал бушевать с 20 августа

С пожаром боролись несколько дней. Фото: ГСЧС
С пожаром боролись несколько дней. Фото: ГСЧС

В среду, 23 августа, пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области был ликвидирован. Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 12:00 24 августа продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний", – пояснили в ведомстве.

Напомним, 20 августа в 14:55 в Службу спасенияпоступила информация о лесном пожаре на площади 60 га на территории "Полесского природного заповедника". Учитывая масштаб пожара и скорость распространения из-за сильных порывов ветра, он была классифицирован как чрезвычайная ситуация.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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