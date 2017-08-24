Полицейские в Полтаве засняли забавную погоню за экс-чиновником

Мужчина резво убегал, но когда на улице его все же настигли – сразу начал падать в обморок, да так театрально, что ему даже аплодировали прохожие

Забавную погоню сняли на видео полицейские в Полтаве – в торговом центре они пытались догнать бывшего председателя одной из райадминистраций, чтобы вручить админпротокол за просроченную подачу декларации о доходах.

Экс-чиновник резво убегал, но когда на улице его все же настигли – сразу начал падать в обморок, да так театрально, что ему даже аплодировали прохожие.