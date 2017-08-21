Пожар в Полесском заповеднике: борьба с огнем продолжается

Сегодня, 09:55

ЧП произошло днем в воскресенье

Заповедник продолжает гореть. Фото: ГСЧС
Заповедник продолжает гореть. Фото: ГСЧС

В Житомирской области продолжают бороться с пожаром на территории "Полеского природного заповедника". Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, пламя вспыхнуло вчера днем в 14 квартале заповедника и в общей сложности охватило 120 га. В борьбе с ЧП задействовали более 60 единицы техники и 200 человек, а также два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

"Авиацией ГСЧС была осуществлена воздушная разведка и выполнено 10 сбросов воды (38 т) в местах интенсивного горения. По состоянию на 7 утра 21 августа продолжается тушение отдельных очагов", – рассказали спасатели.

Напомним, в заповеднике на Хортице произошел лесной пожар.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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