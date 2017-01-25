Причиной отравления школьников Житомирской гимназии стала ротавирусная инфекция

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета по результатам сегодняшнего очередного брифинга, посвященного резонансному случаю в Житомирской гимназии № 23.

"По информации Житомирского городского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" из четырех взятых на исследование анализов кала методом иммуноферментного анализа выявлена ротавирусная инфекция. Источником заболевания может стать как больной человек, так и вирусоноситель. Основной механизм заражения – контактно-бытовой", – говорится в сообщении.

По последним данным горсовета, в течение 20-23 января в Житомире заболели острой кишечной инфекцией уже 23 ученика Житомирской городской гуманитарной гимназии № 23, из них – 14 учащихся пролечено в коммунальном учреждении "Центральная детская городская больница", трое учеников пролечены в Житомирской областной детской больнице, 6 семьи отказались от госпитализации.

Для установления источника возбудителя инфекции, факторов передачи на объектах возникновения вспышки отобраны: 8 суточных проб готовых блюд, яйца на сальмонеллез, мандарины для токсикологического исследования, 46 смывов с объектов окружающей среды пищеблока, 8 образцов воды.

Установлено, что среди заболевших были дети, которые не питались в столовой гимназии, поэтому может быть исключен пищевой путь передачи возбудителя инфекции. Кроме того, имел место случай – 22 января заболела мама ребенка, которая осуществляла уход за ребенком.

"Инкубационный период составил 3 суток, что характерно для ротавирусной инфекции. Ротавирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Кроме желудочно-кишечного тракта, ротавирусы могут поражать верхние дыхательные пути, вызывая симптомы воспалительного характера",- отмечают в горсовете.

Житомирская городская гуманитарная гимназия № 23 включительно до пятницы 27 января будет находиться на карантине. Вопрос работы пищеблока гимназии решится в течение недели, после проведения повторных анализов.

Уже в следующий понедельник, 30 января, обучение в гимназии планируют возобновить.

Как сообщалось, в Житомире с пищевым отравлением были госпитализированы 13 учеников гимназии № 23.

Специалисты выявили нарушения санитарных норм в столовой гимназии, где отравились ученики.

21 января в Житомире было открыто уголовное производство по факту отравления учащихся гимназии.

Житомирской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Также были зафиксированы случаи отравления детей, которые не питались в столовой учебного заведения.









