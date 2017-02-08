Скандал в Черкасской области: власти дали землю боевику

Сегодня, 19:04

Украинский боец до сих пор не может дождаться участка

В Черкасской области разгорелся скандал из-за земли. Фото: awesomeworld.ru
В Черкасской области разгорелся скандал из-за земли. Фото: awesomeworld.ru

В селе Матусов Черкасской два гектара земли местные власти выделили бойцу самопровозглашенной республики. Якобы, он назвался участником боевых действий от Украины. В свою очередь житель этого же села, украинский боец Михаил Витив полгода собирал документы, чтобы получить гарантированную законом землю.

"Надо было брать согласования. Проект тогда в Черкассы везти и обратно в сельский совет", – рассказывает о долгой процедуре боец.

А вот другому выходцу из этого села понадобилось всего два месяца, чтобы получить два гектара. Причем офицер запаса Вооруженных сил Украины Сергей Добренко много лет живет в Донецке, а с 2015 года служит на стороне самопровозглашенной "ДНР". Как он получил статус "участника АТО" и земельный надел – в селе и понятия не имеют. Более того – даже старожилы не припоминают такого человека. Чиновники же винят предшественников.

"Согласование дается на основе справки или удостоверения участника боевых действий. Данное лицо такие справки – предоставляло. Приписался у родного брата, воспользовался всеми льготами", – говорит сельский голова Василий Колесник.

В свою очередь отец Сергея не верит в то, что сын служит в так называемой "ДНР". Полученная же земля, заяил мужчина, уже сдана в аренду.  

Сейчас деятельностью Сергея Добренко заинтересовались в СБУ, а законностью выделения ему земли – в прокуратуре.

"Одно уголовное производство уже в суде – по факту участия в террористической организации", – сообщил начальник отдела прокуратуры Черкасской области Василий Сухомудренко.

Между тем, районная власть уже размышляет, как вернуть землю в собственность государства. Говорят, сделать это можно только через суд.
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Источник:

"Сегодня"

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