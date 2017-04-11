В Черкассах появились мини-модели старинных дворцов XIX века
Две точные копии сделаны из стали и бронзы. Весят по две сотни килограммов
В Черкассах установили первые две мини-модели старинных дворцов. Дом братьев Цибульских середины 19 века и Дворец бракосочетаний (Дом Щербины), которому уже 125 лет.
Обе точные копии сделаны из стали и бронзы. Весят по две сотни килограммов. Рассказывают о себе на украинском, английском и русском языках, а также и шрифтом Брайля. Таким образом город хотят сделать доступным для туристов с недостатками зрения.
Автор скульптур останавливаться не планирует. Будет творить мини-копии и в дальнейшем. Уверяет, что все они магические и могут исполнять желания.
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