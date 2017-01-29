В Черкасской области обрушилась гигантская труба: тысячи людей остались без тепла (фото)

Сегодня, 29 января, в городе Монастырище на улице Соборной произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокоммунэнерго". Об этом сообщает ГСЧС Черкасской области.

"Погибших и травмированных в результате происшествия нет. Для разбора конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия. Решается вопрос о переподключении котельной к резервной дымовой трубе, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия", – пояснили спасатели.

По состоянию на 11:00 в городе удалось полностью восстановить режим подачи теплоснабжения во все жилые помещения на минимально достаточном уровне. На ряде объектов критической инфраструктуры введены в действие и используются возможности аварийных теплогенерирующих станций, а также развернуты пункты обогрева.

"Труба высотой 80 метров была построена в 1980 году. В результате происшествия произошло разрушение 60 метров ее верхней части. В результате без теплоснабжения остались около 2 000 абонентов – ориентировочно 5 000 человек из 13 100 проживающих в районном центре", – отметили в ГСЧС.