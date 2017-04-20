В Черкасской области перевернулась цистерна с аммиачной водой

В Черкасской обл. на автодороге "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань", где в районе села Станиславчик Шполянского района перевернулся прицеп с аммиачной водой, для обеспечения безопасности водителей временно ограничивалось движение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает телеканал "112 Украина".

Из-за загрязнения воздуха сотрудникам ДСНС Шполянского района и Шполянского отделения полиции, которые прибыли на место происшествия, пришлось работать в противогазах и специальных защитных костюмах. Совместными согласованными действиями спасателей и полиции последствия аварии был быстро локализованы. После этого движение восстановили, говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водители не имели соответствующих разрешительных документов на перевозку опасного груза.

По факту загрязнения земель открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины. Два автомобиля с цистернами изъято, они будут храниться на территории с ограниченным доступом людей. Проводятся следственные действия.

Напомним, в Черкасской обл. на трассе перевернулась цистерна с аммиачной водой. Грузовой автомобиль "КАМАЗ", принадлежащий ООО "Теплик-Агро" направлялся в направлении Умани и перевозил на прицепе 10 тонн аммиачной воды. На 92 км автодороги за 1,5 километра от села Станиславчик Шполянского района водитель тягача не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. От удара о землю цистерна сорвалась с креплений, потеряла герметичность. Началась утечка – по предварительным данным из цистерны вытекло около 20% раствора. Применив специальные стволы, сотрудники ГосЧС в течение 30 минут смыли аммиачную воду с автодороги и растворили ее до безопасной концентрации. Позже с помощью техники районной мобильной группы гражданской защиты цистерну автокраном подняли из кювета и поставили на прицеп.