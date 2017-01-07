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В Чернигове спсатели всю ночь боролись с масштабным пожаром (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/6_main.1483799178.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/6_tn.1483799178.jpg Другие регионы Пламя успело распространиться на значительную площадь

В Чернигове спсатели всю ночь боролись с масштабным пожаром (фото)

Сегодня, 16:23

Пламя успело распространиться на значительную площадь

В Чернигове горел цех по изготовлению мебели. Как рассказали в областном ГСЧС, инцидент произошел минувшим вечером в помещении по ул. расположенного в производственном помещении по переулку Самоквасова.

"В связи с поздним обнаружением на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составляла 1 000 кв. м. Существовала угроза распространения огня на другие части здания", – пояснили спасатели.

Всего на тушение пожара было задействовано 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава. Ликвидировать ЧП удалось только к 6 утра. В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха на площади 1 000 кв. м., 4 станка для изготовления мебели и материалы.

Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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