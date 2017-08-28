В Черниговском СИЗО заключенного забили до смерти

Сегодня, 11:43

Прокуратура возложила ответственность на работников изолятора

В Черниговском СИЗО убили мужчину. Фото: 1news.zp.ua
В Черниговском СИЗО убили мужчину. Фото: 1news.zp.ua

В Черниговском СИЗО погиб заключенный. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мужчину забили до смерти.

"В результате отсутствия надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных стало возможным возникновение конфликтной ситуации между ними и драки. С целью оценки выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения прокурором инициировано уголовное производство с предварительной квалификацией "служебная халатность", – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, в Одесской области пьяный водитель, который насмерть сбил ребенка, отделался условным сроком.
убийство, прокуратура, СИЗО, заключенный, Чернигов, халатность
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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