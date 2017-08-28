В Черниговском СИЗО заключенного забили до смерти

В Черниговском СИЗО погиб заключенный. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, мужчину забили до смерти.

"В результате отсутствия надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных стало возможным возникновение конфликтной ситуации между ними и драки. С целью оценки выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения прокурором инициировано уголовное производство с предварительной квалификацией "служебная халатность", – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, в Одесской области пьяный водитель, который насмерть сбил ребенка, отделался условным сроком.