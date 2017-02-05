В Черниговской области бешеный волк устроил кровавый бой с пограничниками (фото)

Сегодня, 11:59

Против животного у мужчин были только ножи

Бешеный волк атаковал мужчин. Фото: ГСЧС
Бешеный волк атаковал мужчин. Фото: ГСЧС

В Черниговской области двое пограничников спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел в одном из сел, где проживали сами пограничники. Отдыхая после рабочего дня, мужчины услышали крики о помощи.

"Выбежав на улицу пограничники увидели, что на местного жителя напала дикое животное. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшего волка голыми руками и ножом", – пояснили в Госпогранслужбе.

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Жертву нападения удалось спасти, но при этом сами защитники получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Всех троихх сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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