В Черниговской области бешеный волк устроил кровавый бой с пограничниками (фото)

Против животного у мужчин были только ножи

В Черниговской области двое пограничников спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Инцидент произошел в одном из сел, где проживали сами пограничники. Отдыхая после рабочего дня, мужчины услышали крики о помощи.

"Выбежав на улицу пограничники увидели, что на местного жителя напала дикое животное. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить обезумевшего волка голыми руками и ножом", – пояснили в Госпогранслужбе.

Жертву нападения удалось спасти, но при этом сами защитники получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья. Всех троихх сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования.