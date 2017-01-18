В Черниговской области охранника фермы изрубили топором

В Нежине задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

По данным ведомства, преступление произошло 12 января – тогда на территории одного из фермерских хозяйств обнаружили тело 30-летнего охранника с явными признаками насильственной смерти.



"Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате ушиба головного мозга и открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей черепа и лица. 17 января подозреваемого в убийстве полиция задержала, им оказался 24-летний местный житель. Установлено, что на территорию фермерского хозяйства он проник из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом", – пояснили в полиции.

Мужчина нанес охраннику удары топором по голове, после чего попал в помещение цеха полуфабрикатов, где завладел 800 гривнами и скрылся. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.





