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В Черниговской области охранника фермы изрубили топором http://www.segodnya.ua/img/article/7895/21_main.1484754257.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/21_tn.1484754257.png Другие регионы В убийстве обоснованно подозревают 24-летнего местного жителя

В Черниговской области охранника фермы изрубили топором

Сегодня, 17:42

В убийстве обоснованно подозревают 24-летнего местного жителя

Добычей убийцы стали 800 грн. Фото: grim.com.ru
Добычей убийцы стали 800 грн. Фото: grim.com.ru

В Нежине задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

По данным ведомства, преступление произошло 12 января – тогда на территории одного из фермерских хозяйств обнаружили тело 30-летнего охранника с явными признаками насильственной смерти.

"Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате ушиба головного мозга и открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами костей черепа и лица. 17 января подозреваемого в убийстве полиция задержала, им оказался 24-летний местный житель. Установлено, что на территорию фермерского хозяйства он проник из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом", – пояснили в полиции.

Мужчина нанес охраннику удары топором по голове, после чего попал в помещение цеха полуфабрикатов, где завладел 800 гривнами и скрылся. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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