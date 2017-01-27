В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль: погибли два человека

Сегодня, 22:42

Движение задерживалось на 45 минут

В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль, фото context.crimea.ua
В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль, фото context.crimea.ua

В пятницу, 27 января, в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда "Чернигов-Нежин" с легковым автомобилем "ВАЗ-2121" погибли 2 человека (пассажиры легкового автомобиля). Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Для проведения аварийных работ было привлечено отделение 16 государственной пожарно-спасательной части ГосЧС Украины в Черниговской области (АППД-2 и 6 человек личного состава).

В 20:40 движение восстановили, задержка движения составила 1 час 45 минут. 
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Источник:

"Сегодня"

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