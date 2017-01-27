В Черниговской области столкнулись электричка и автомобиль: погибли два человека

В пятницу, 27 января, в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда "Чернигов-Нежин" с легковым автомобилем "ВАЗ-2121" погибли 2 человека (пассажиры легкового автомобиля). Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Для проведения аварийных работ было привлечено отделение 16 государственной пожарно-спасательной части ГосЧС Украины в Черниговской области (АППД-2 и 6 человек личного состава).

В 20:40 движение восстановили, задержка движения составила 1 час 45 минут.