В Херсонской области ликвидировали наркоплантацию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, незаконный бизнес организовали в Геническе.

"Правоохранители провели 9 обысков в частных домах и приусадебных участках Геническа и, как результат, обнаружили и уничтожили плантацию в количестве 36 кустов, из которой в дальнейшем можно было бы изготовить 30 килограмм готовой к употреблению марихуаны", – рассказали пограничники.

Цена такой продукции на "черном рынке" составляет около миллиона гривен.