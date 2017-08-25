В Херсонской области ликвидировали наркоплантацию

Сегодня, 05:22

Стоимость собранного урожая достигает миллиона гривен

Фото: picua.org
Фото: picua.org

В Херсонской области ликвидировали наркоплантацию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, незаконный бизнес организовали в Геническе.

"Правоохранители провели 9 обысков в частных домах и приусадебных участках Геническа и, как результат, обнаружили и уничтожили плантацию в количестве 36 кустов, из которой в дальнейшем можно было бы изготовить 30 килограмм готовой к употреблению марихуаны", – рассказали пограничники.

Цена такой продукции на "черном рынке" составляет около миллиона гривен.
бизнес, цена, правоохранители, уничтожили, госпогранслужба
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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