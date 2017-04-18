В Херсонской области на ходу сгорела фура

На 39 км автотрассы Херсон – Каховка сгорела фура. По данным ГСЧС, инцидент произошел сегодня.

"Грузовик загорелся во время движения. Сначала водитель вместе с другими водителями пытались самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Однако, в условиях сильного ветра им это сделать не удалось, и только прибытие спасателей помогло погасить пожар", – отметили спасатели.

Причина ЧП устанавливается. Груз – пластиковые трубы, не пострадал.

Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.