В Херсонской области на ходу сгорела фура
Инцидент произошел на трассе Херсон – Каховка
На 39 км автотрассы Херсон – Каховка сгорела фура. По данным ГСЧС, инцидент произошел сегодня.
"Грузовик загорелся во время движения. Сначала водитель вместе с другими водителями пытались самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Однако, в условиях сильного ветра им это сделать не удалось, и только прибытие спасателей помогло погасить пожар", – отметили спасатели.
Причина ЧП устанавливается. Груз – пластиковые трубы, не пострадал.
Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.
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