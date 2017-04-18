В Херсонской области на ходу сгорела фура

Сегодня, 16:59

Инцидент произошел на трассе Херсон – Каховка

Фура сгорела на ходу. Фото: ГСЧС
Фура сгорела на ходу. Фото: ГСЧС

На 39 км автотрассы ХерсонКаховка сгорела фура. По данным ГСЧС, инцидент произошел сегодня.

"Грузовик загорелся во время движения. Сначала водитель вместе с другими водителями пытались самостоятельно потушить пожар огнетушителями. Однако, в условиях сильного ветра им это сделать не удалось, и только прибытие спасателей помогло погасить пожар", – отметили спасатели.

Причина ЧП устанавливается. Груз – пластиковые трубы, не пострадал.

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Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.
пожар, водитель, Херсон, грузовик, происшествия
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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