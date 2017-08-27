В Херсонской области погиб мужчина

D Херсонской области 29-летний житель города Берислав утонул во время купания в Каховском водохранилище.

"Погибшего достали из воды местные рыбаки. Сейчас его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Херсонской области, добавив, что это уже 28-я смерть на воде в регионе с начала года.

Несмотря на то, что курортный сезон подходит к концу, спасатели напоминают, что купаться стоит лишь в знакомых местах на оборудованных пляжах. Желательно не заходить в воду, температура которой ниже +18 °C и плавать не дольше 20 минут за раз. Тем, кто планирует лодочную прогулку, спасатели советуют следить за штормовыми предупреждениями и не выходить на воду, если погода достаточно ветреная.

Напомним, всего с начала года в Украине утонули 866 человек, 85 из которых — дети.