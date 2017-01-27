В Херсонской области полицейский начальник погорел на взятке

Начальника отдела полиции одного из райцентров Херсонской области задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полицейский требовал 10 тысяч гривен от местного жителя, который подозревается в краже. За эту сумму злоумышленник обещал не открывать уголовное производство и вернуть изъятые паспорт и свидетельство о рождении", – пояснили в СБУ.

Силовики задержали майора при получении всей суммы взятки. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.