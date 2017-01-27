В Херсонской области полицейский начальник погорел на взятке

Сегодня, 10:47

Майора взяли с поличным при получении денег

Копа задержали. Фото: СБУ
Копа задержали. Фото: СБУ

Начальника отдела полиции одного из райцентров Херсонской области задержали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полицейский требовал 10 тысяч гривен от местного жителя, который подозревается в краже. За эту сумму злоумышленник обещал не открывать уголовное производство и вернуть изъятые паспорт и свидетельство о рождении", – пояснили в СБУ.

Силовики задержали майора при получении всей суммы взятки. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
правоохранители, полицейский, задержали, уголовное производство, злоумышленник, разоблачили
Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

По данному факту начато уголовное производство. Фото: grim.ru

В Николаеве жестоко убили мужчину

Сегодня, 03:15

На теле 50-летнего хозяина квартиры судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные травмы головы и туловища

Харьков

Женщина погибла. Фото: dpchas.com.ua

В Харькове мужчина хладнокровно зарезал жену

Сегодня, 02:16

Женщина получила удар в сердце во время застолья

Происшествия

Судья Соломенского райсуда Киева Сергей Зинченко, фото vru.gov.ua

СМИ назвали имя задержанного судьи-взяточника Соломенского райсуда Киева

Сегодня, 02:09

Накануне вечером судью задержали

Украина

Отец мальчика избил его мать до потери сознания. Фото: архив

В Тернополе ребенок вызвал полицию, когда его пьяный отец избил мать до потери сознания

Сегодня, 01:45

По словам мальчика, отец бил мать телевизионным кабелем. Полицейские обнаружили женщину, лежащую без сознания на полу в коридоре

Днепр

Криворожский прокурор задержан на взятке, фото dpchas.com.ua

Криворожский прокурор задержан на взятке

Вчера, 23:29

За три тысячи долларов он  собирался решить вопрос о снятии ареста с автомобиля

Одесса

Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека, фото 24kirishi.ru

Возле Потемкинской лестницы в Одессе обнаружены останки человека

Вчера, 22:39

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования