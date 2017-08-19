В Херсонской области столкнулись тягач и легковушка: погибла женщина

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшей из разбитого авто с помощью специнструментов

В Херсонской области столкнулись тягач и легковой автомобиль, вследствие чего погибла женщина. ДТП произошло рано утром в городе Алешки на ул. Гвардейской.

"Водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал с проезжей части дороги, где столкнулся с тягачом, который стоял на обочине. В результате столкновения пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью", – сообщают в ГСЧС.

Водителя и двоих детей госпитализировали в центральную районную больницу. Спасатели, прибывшие на место ДТП, с помощью специнструментов освободили тело погибшей из изувеченной машины.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей