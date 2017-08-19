В Херсонской области столкнулись тягач и легковушка: погибла женщина

Вчера, 12:50

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшей из разбитого авто с помощью специнструментов  

В аварии погибла женщина. Фото: inform.kz
В аварии погибла женщина. Фото: inform.kz

В Херсонской области столкнулись тягач и легковой автомобиль, вследствие чего погибла женщина. ДТП произошло рано утром в городе Алешки на ул. Гвардейской.

"Водитель иномарки, не справившись с управлением, выехал с проезжей части дороги, где столкнулся с тягачом, который стоял на обочине. В результате столкновения пассажирка легковушки получила травмы, несовместимые с жизнью", – сообщают в ГСЧС.

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Водителя и двоих детей госпитализировали в центральную районную больницу. Спасатели, прибывшие на место ДТП, с помощью специнструментов освободили тело погибшей из изувеченной машины.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей
ДТП, Херсон, ГСЧС, тягач
Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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