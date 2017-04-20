В Ковеле продолжается "война" из-за мертвых животных

Сегодня, 12:10

Люди опасаются масштабной экологической катастрофы

В Ковеле продолжается конфликт. Фото: ar.volyn.ua
В Ковеле продолжается конфликт. Фото: ar.volyn.ua

В Ковеле произошел новый виток битвы местных жителей с местным заводом, который утилизирует останки животных. Отчаявшиеся люди заблокировали международную трассу и требуют закрыть предприятие, где гниет свыше 3 000 тонн останков. Горожане говорят – трупный яд просочится в землю и отравит водоемы.

"Мы требуем вынести все производственные мощности за пределы города. Чтобы завод на своем месте перестал функционировать. И провести полную рекультивацию земли", – заявили протестующие.

В свою очередь местные чиновники собираются захоронить останки на военном полигоне. По их мнению, это самый быстрый способ избавиться от них. Пока же трассу разблокировали, однако местные жители обещают снова перекрывать дорогу, если отходы не начнут утилизировать.
жители, предприятие, грунтовые воды, отходы, останки, ковель, местные жители, остатки
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: AFP

Стало известно, сколько проведет за решеткой "днепровский подрывник"

Сегодня, 05:05

В сентябре 2016 года мужчина из ревности убил свою жену, а после - подорвал их общее жилье, из-за чего без крыши над головой оказались жители семи квартир

Украина

В Черниговской области школьники создали карту Украины из пластиковых крышек

Вчера, 12:40

Во время работы возникла небольшая проблема с желтыми крышками, но помощь пришла из Киевской области

Другие регионы

Фото: hvylya.net

Вокруг николаевских патрульных вспыхнул скандал

Вчера, 04:14

Местные жители сняли видео, на котором видно, как двое правоохранителей скручивают седовласого мужчину

Происшествия и криминал

Фото: Korins

В Сумах жители многоэтажки три года мучаются без лифта

18 Апреля, 14:30

Еще в прошлом году горсовет выделил на ремонт подъемников почти полмиллиона гривен. Однако они так и не заработали

Крым

"Чиновники" разозлили горожан. Фото: novate.ru

Жители Крыма написали гневное обращение к "властям"

18 Апреля, 12:37

Возмущение людей вызвала работа коммунальных служб

Мир

Фото: AFP

В Британии пони скончался от испуга, увидев истребители

17 Апреля, 18:29

Самолеты пролетели на небольшой высоте и создали ужасный гул

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования