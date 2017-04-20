В Ковеле продолжается "война" из-за мертвых животных

В Ковеле произошел новый виток битвы местных жителей с местным заводом, который утилизирует останки животных. Отчаявшиеся люди заблокировали международную трассу и требуют закрыть предприятие, где гниет свыше 3 000 тонн останков. Горожане говорят – трупный яд просочится в землю и отравит водоемы.

"Мы требуем вынести все производственные мощности за пределы города. Чтобы завод на своем месте перестал функционировать. И провести полную рекультивацию земли", – заявили протестующие.

В свою очередь местные чиновники собираются захоронить останки на военном полигоне. По их мнению, это самый быстрый способ избавиться от них. Пока же трассу разблокировали, однако местные жители обещают снова перекрывать дорогу, если отходы не начнут утилизировать.