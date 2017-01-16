В Кривом Роге вандалы сожгли флаг Украины (фото)

Инцидент произошел около стеллы с фотографиями погибших бойцов АТО

В Кривом Роге, около стеллы с фотографиями погибших в АТО бойцов неизвестные вандалы сожгли флаг Украины.

Об этом сообщило радио "Свобода", со ссылкой на общественных активистов Кривого Рога.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 января. Утром общественные активисты, которые присматривают за стеллой, заметили изувеченный флаг. Также, вандалы пытались сломать табличку с надписью "Героям Слава", говорится в сообщении.

Житель Кривого Рога Владимир Близнюк на странице в Facebook сообщил, что неравнодушные жители города уже обратились в полицию и СБУ.

В патрульной полиции Кривого Рога изданию подтвердили, что патрульные выезжали по вызову активистов на место события и зафиксировали заявление об инциденте.

Общественный активист, демобилизованный боец Владимир Близнюк заверил "Радио Свобода", что общественность будет контролировать дело.

"Дело пока не внесли в реестре досудебных расследований, но я думаю внесут, это же непросто хулиганство. Общественность будет держать это дело под контролем", – подчеркнул Близнюк.

Сестра, одного из погибших криворожан, разместила на странице в Facebook обращение к СБУ, в котором говорится о ряде фактов с подобными инцидентами в Кривом Роге.

"В связи с действиями, направленными на подрыв целостности украинского государства, просим представителей СБУ, усилить меры безопасности в Кривом Роге", – говорится в обращении.