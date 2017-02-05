В Луцке тысячи людей попрощались с мэром Николаем Романюком

В Луцке тысячи людей попрощались с городским головой Николаем Романюком.

Отпевание покойного состоялось в верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Впоследствии гроб с телом перенесли в Волынский областной театр им Т. Шевченко, где состоялось прощание с городским головой.

На Театральной площади образовалась более трехсотметровая очередь. Провести в последний путь городского голову пришли не только представители власти города и области, приехали и руководители соседних городов, среди них был и городской голова Львова Андрей Садовый. Пришли и приехали те, кто с ним работал, кому он помогал, и тысячи простых жителей города.

Как сообщалось, Николай Романюк скончался 3 февраля, не приходя в сознание, в реанимационном отделение Луцкой городской клинической больницы. Ему было 58 лет.

4-5 февраля в Луцке были объявлены днями траура в связи с безвременной кончиной Николая Романюка. Соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам мэра Луцка в связи с его смертью выразили президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, мэры нескольких европейских городов.

Похоронят Романюка в его родном селе Золочевка Млиновского района Ривненской области.