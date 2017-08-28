В Николаеве бездомным животным грозит массовая эвтаназия

Сегодня, 13:05

Зоозащитники бьют тревогу и пытаются привлечь внимание властей

В Николаеве бездомным животным грозит массовая эвтаназия. Фото: nashkiev.ua
В Николаеве бездомным животным грозит массовая эвтаназия. Фото: nashkiev.ua

В сентябре Николаевский городской совет намерен рассмотреть вопрос массовой эвтаназии бездомных животных. Об этом говорится в заявлении местных общественных организаций экологов и зоозащитников на имя мэра города Александра Сенкевича.

Как поясняют авторы заявления, осенью депутаты хотят внести изменения в "Программу обращения с собаками и кошками на территории Николаева на 2013-2017 годы", которыми и предусмотрена эвтаназия.

"По последним данным, которые дважды проводили специалисты из Animal-id info UA, в 2017 году в городе насчитали 4 900 бездомных животных. В 2016 году количество животных было значительно выше – 7 400 особей. Можно уверенно утверждать, что существующая программа дает результаты и положительную динамику к снижению численности бездомных животных", – подчеркивают защитники животных.

По их мнению, внедрение метода массовой эвтаназии, в отличие от биостерилизации, не приведет к системному и комплексному решению проблемы появления на улицах Николаева новых бездомных или выброшенных животных, и не будет способствовать улучшению эпизоотической ситуации в городе.

"Массовая эвтаназия животных опасна и разрушительна для общества, ведь пропаганда и внедрение обесценивания жизни и убийства не могут быть цивилизационным выбором Украины. Это борьба с последствиями, а не причинами. Кроме того, такой метод регулирования только создаст определенную почву для бесполезного и неэффективного расходования средств городского бюджета", – подчеркивается в заявлении.
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Источник:

"Сегодня"

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