В Николаеве приостановили учебу в школах из-за непогоды

Сегодня, 23:01

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно

В Николаеве приостановили учебу в школах из-за непогоды, фото i0.wp.com
В Николаеве приостановили учебу в школах из-за непогоды, фото i0.wp.com

С 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

По словам заместителя городского головы Евгения Шевченко, "городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях".

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно.

Напомним, в Украине 8-9 февраля будет продолжаться значительное похолодание.
здоровье, погода, похолодание, каникулы, ОРВИ, власть, процесс
Источник:

"Сегодня"

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