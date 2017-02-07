В Николаеве приостановили учебу в школах из-за непогоды

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно

С 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

По словам заместителя городского головы Евгения Шевченко, "городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях".

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно.

Напомним, в Украине 8-9 февраля будет продолжаться значительное похолодание.