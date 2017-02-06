В Николаеве пьяный полицейский начальник сел за руль авто (видео)

Николаевские патрульные остановили автомобиль, за рулем которого оказался нетрезвый начальник райотдела полиции. Сам водитель уверял, что не употреблял спиртное, однако при осмотре врачи нарколаборатории зафиксировали внешние признаки опьянения. Окончательные результаты экспертизы станут известны в ближайшее время, а в местной полиции уже назначили проверку. Пока же руководителя райотдела временно отстранили от исполнения обязанностей.

Напомним, народный депутат и неизвестные в балаклавах заблокировали трассу на Донбассе.