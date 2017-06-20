В Николаеве взялись за углубление дна в морском порту

Сегодня, 19:12

Углубление дна – необходимое условие модернизации порта, говорят предприниматели


В Николаеве впервые за пять лет взялись углублять дно у причалов и в акватории Бугского лимана. В последнее время глубина там уменьшилась до минимальных отметок. Поэтому большегрузные суда не могли зайти в Николаевский морской порт.

Сейчас Николаевский порт в тройке лидеров по перевалке зерновых культур. Здесь работают не только украинские, но и международные компании, которые создают более четырех тысяч рабочих мест.

Углубление дна – необходимое условие модернизации порта, говорят предприниматели.
видео, порт, Николаев, предприниматели, судно, морской порт, дно
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Сейчас судоремонтники ищут клиентов. Иллюстрация: Korabli.eu

В Одесском порту возродили судоверфь

Вчера, 20:39

В доке №4 уже приняли судно Sea Trader, стоимость ремонта которого составит более миллиона гривен

Другие регионы

"Рабство" продолжалось 12 лет. Фото: timeskz.kz

В Николаеве бабушка отдала маленькую внучку для работы в семью цыган

15 Июня, 20:35

"Рабство" продолжалось 12 лет

Происшествия и криминал

Фото: nikvesti.com

Мэру Николаева Сенкевичу вручили протокол о коррупции

14 Июня, 17:55

Правоохранители заявляют, что мэр при голосовании на сессии горсовета о начислении ему заработной платы не заявил о конфликте интересов

Одесса

В Одессу прибыл шикарный лайнер из Сочи

14 Июня, 16:56

Сегодня туристы гуляют по городу, а завтра теплоход отправится в Румынию

Происшествия и криминал

Фото: nikvesti.com

Мэр Николаева сбежал из кабинета через балкон, скрывшись от полицейских – СМИ

14 Июня, 13:56

По данным СМИ, сегодня утром из Киева в Николаев прибыла группа из пяти сотрудников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

Происшествия и криминал

Фото: соцсети

Мэр Николаева заперся в кабинете от полицейских, пришедших вручать ему протокол о коррупции – СМИ

14 Июня, 12:12

В приемной горсовета собралось около трех десятков журналистов местных изданий, а также сотрудники полиции

Происшествия и криминал

Фото: ssu.gov.ua

В центре Николаева на взятке поймали руководителей областной таможни

12 Июня, 19:24

Чиновник незаконно получал деньги от нескольких бизнесменов

Происшествия и криминал

В Николаеве произошло смертельное ДТП

12 Июня, 10:37

Столкнулись двое "Жигулей": один человек погиб, один травмирован

Происшествия и криминал

Депутаты подрались в Николаевском облсовете

8 Июня, 19:09

Драку попытались разнять, после инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто

Происшествия и криминал

Фото: kremen.today

В центре Николаева прогремел взрыв

8 Июня, 12:03

Обломки взрывчатки, найденные на месте происшествия, правоохранители направили на исследование

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования