В Николаеве взялись за углубление дна в морском порту

В Николаеве впервые за пять лет взялись углублять дно у причалов и в акватории Бугского лимана. В последнее время глубина там уменьшилась до минимальных отметок. Поэтому большегрузные суда не могли зайти в Николаевский морской порт.

Сейчас Николаевский порт в тройке лидеров по перевалке зерновых культур. Здесь работают не только украинские, но и международные компании, которые создают более четырех тысяч рабочих мест.

Углубление дна – необходимое условие модернизации порта, говорят предприниматели.