В Николаеве задержали подозреваемых в покушении на известного активиста

Сегодня, 17:31

В полиции озвучили мотивы резонансного преступления

В Николаеве стреляли в активиста. Фото: yarcube.ru
В Николаеве стреляли в активиста. Фото: yarcube.ru

В Николаеве задержали подозреваемых в покушении на общественного деятеля, экс-советника мэра Дениса Барашковского. Неделю назад в него стреляли возле собственного подъезда: с огнестрельным ранением спины и руки мужчина сейчас находится в больнице. Из троих задержанных пострадавший смог опознать двух нападавших. Третьим оказался таксист, который перевозил злоумышленников. Заказчик пока остается неизвестным, но правоохранители уже заявили, что нападение связано с незаконными перевозками.
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Источник:

"Сегодня"

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