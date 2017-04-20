В Николаеве задержали подозреваемых в покушении на известного активиста

В Николаеве задержали подозреваемых в покушении на общественного деятеля, экс-советника мэра Дениса Барашковского. Неделю назад в него стреляли возле собственного подъезда: с огнестрельным ранением спины и руки мужчина сейчас находится в больнице. Из троих задержанных пострадавший смог опознать двух нападавших. Третьим оказался таксист, который перевозил злоумышленников. Заказчик пока остается неизвестным, но правоохранители уже заявили, что нападение связано с незаконными перевозками.