В Николаевской области горела 5-этажка: погиб мужчина

Пламя вспыхнуло рано утром в воскресенье

В Очакове горела квартира в 5-этажном доме. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня рано утром на ул. 8 Марта.

"Во время разведки в одной из комнат трехкомнатной квартиры на третьем этаже спасатели обнаружили тело погибшего хозяина, 1970 г.р. Предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов", – пояснили спасатели.

Напомним, в Днепре возник пожар на 7-м этаже 10-этажного жилого дома. Из окон квартиры, где находился очаг возгорания, шел густой дым. Обследовав помещение, пожарные обнаружили тело ребенка.