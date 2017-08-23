В Николаевской области на базе отдыха нашли мертвую голую женщину

В Николаевской области убили женщину. Как сообщает патрульная полиция Украины, преступление произошло в Коблево.

"Патрульные получили вызов: на территории базы отдыха лежит неизвестная. Прибыв по указанному адресу, они обнаружили обнаженное тело женщины без признаков жизни.

Очевидцы происшествия сообщили о том, что видели, как мужчина со следами крови на теле бежал в направлении моря", – рассказали правоохранители.

Патрульные и работники полиции охраны задержали похожего по описанию человека. По словам 41-летнего задержанного, он уже ранее отбывал наказание за умышленное убийство.

Напомним, на Волыни мужчина топором обезглавил соседку.